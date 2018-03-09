الصحف الإسبانية: نيمار نادم على رحيله إلى سان جيرمان وقد يعود إلى الليغا

بعد ثلاثة أيام فقط من الإقصاء الأوروبي لباريس سان جرمان الفرنسي، بدأت الصحف الإسبانية الحديث عن احتمال عودة الهداف البرازيلي نيمار إلى الدوري الإسباني، مشيرة إلى اتصالات مع فريقه السابق برشلونة، وأيضاً اتصالات بين والده ونادي ريال مدريد.

وذكرت "أس" المدريدية في نسخة الجمعة أن ممثلين عن ريال مدريد "التقوا منذ فترة في باريس مع والد اللاعب" وهو وكيل أعماله في الوقت عينه.

وكتب مانو سانز الذي يعد قريباً من وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورج منديش: "أبلغ ممثلو ريال مدريد والد اللاعب عن رغبتهم في ضمه ونيتهم إنفاق 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جرمان".

وبحسب "أس"، يملك ريال مدريد، بطل أوروبا في آخر سنتين، سيولة وافرة، إذ تعود آخر تعاقداته الكبرى إلى 2014 عندما ضم الكولومبي خاميس رودريغيز مقابل 80 مليون يورو. وفي هذا الإطار، يشكل نيمار "رغبة ريال الاساسية للموسم المقبل".

من جهتها، تحدثت "موندو ديبورتيفو" عن احتمالية اخرى، وهي رغبة نيمار المستمرة بالعودة الى برشلونة، بعد رحيله الصيف الماضي مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو.

وكتبت اليومية الرياضية الكاتالونية الجمعة: "اقترح النجم البرازيلي مراراً العودة إلى برشلونة" في صيف 2019. وأشارت إلى اتصالات جرت قبل إقصاء سان جرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وخضوع نيمار لجراحة في مشط قدمه السبت الماضي ستبعده ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وبحسب الصحيفة عينها، يعتقد البرازيلي أنه ارتكب "خطأ" بالتعاقد مع باريس، وفاتح زملاءه السابقين وموظفين وإداريين في النادي بموضوع عودته.

وأضافت أن برشلونة الذي انفق نحو 300 مليون يورو لضم البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان دمبيليه ليس بوارد عملية مماثلة، خصوصاً وان الطرفين يتنازعان في المحكمة حول قضية مكافآت غير مدفوعة للبرازيلي.

وختمت انه برغم اعتبار بعض مسؤولي برشلونة رسائل البرازيلي محاولة للحصول على رفض الفريق الكاتالوني لتبرير تعاقد نيمار مع الغريم ريال مدريد، الا ان "اشياء كثيرة قد تحدث حتى 2019" في مسلسل نيمار.