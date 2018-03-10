زيدان: من يفهم بكرة القدم يحب بنزيمة

واصل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الدفاع عن كريم بنزيمة، إذ قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيبار : "أعتقد أن أي مشجع حقيقي لكرة القدم يجب أن يحب بنزيما".

ولا يملك زيدان طريقًا آخر سوى دعم بنزيمة، خاصة أنه أصر عليه في عديد المواقف مثل تفضليه على موراتا، بالإضافة إلى عدم التعاقد مع مهاجم آخر خلال العامين الأخيرين.

ويخدم بنزيما خطة زيدان إذ يمنح الأجنحة حرية الاختراق ودخول منطقة جزاء الخصم من الأطراف، بالإضافة إلى صناعته للأهداف حيث صنع 9 أهداف حتى الآن.

ولم يكن زيدان أول من يبالغ في مدح لاعب بصفوف فريقه حيث سبق وأن فعلها بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، على سبيل المثال لا الحصر، وهما يعدان من أفضل المدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب موقع "كوورة"، بالغ غوارديولا عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ، في دعم لاعبه البرازيلي دانتي بونفيم، الذي انخفض مستواه كثيرًا وأصبح ثغرة بدفاعات الفريق، حيث كان يثير سخط مشجعي البافاري أيضًا وقتها.

وقال غوارديولا في أبريل2015: "كنت أتمنى لو نمتلك ألف دانتي في الفريق"، ولكن هذا لم يمنع تخلي بايرن عن اللاعب بعدها بعدة أسابيع إلى فولفسبورغ.

كذلك مورينيو، الذي رد على مفاوضات نادي غلاطة سراي التركي مع مروان فيلايني، لاعب الشياطين الحمر المكروه وسط جماهير مانشستر يونايتد، بامتداح شديد للاعب البلجيكي.

وقال مورينيو الصيف الماضي: "غلاطة سراي يريد فيلايني؟ الأسهل لهم أن يحصلوا على توقيعي.. هو لاعب مهم بالنسبة لي. يمكنهم نسيان الأمر".