برشلونة يحلق عالياً في قمة الليغا

واصل فريق برشلونة، مساء السبت، انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه مالاقا بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ28 للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي برشلونة، الأوروغواياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين 15 و28 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحلق برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، فيما تجمد رصيد مالاقا عند 13 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.

وتستكمل الجولة، الأحد، بأربع مباريات، تجمع إسبانيول مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو، ولاس بالماس مع فياريال، وأتليتك بيلباو مع ليغانيس.

وتختتم مباريات الجولة، غدا الإثنين، بمباراة ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس.