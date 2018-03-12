أردوغان يشارك في حفل زفاف اللاعب التركي أرضا طوران

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد في حفل زفاف لاعب نادي باشاك شهير أرضا طوران على أصليهان دوغان.

ونشر طوران صورة من الحفل عبر حسابه على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي مرفقًا برسالة شكر لكل من قدم التهاني له ولزوجته.

وانتقل أرضا طوران إلى فريق باشاك شهير قادمًا من فريق برشلونة الإسباني لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة مع امتلاك النادي التركي خيار الشراء.

ولم يشارك اللاعب الدولي التركي في أي دقيقة بقميص برشلونة منذ وصول أرنستو فالفيردي لتدريب الفريق في الصيف الماضي وهو ما دفع اللاعب للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي.