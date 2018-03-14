البطولة الرابعة في دوري كرة القدم للطلبة الأتراك والعرب في إسطنبول

بتنظيم من المنتدى السوري بالتعاون مع بلدية بيرم باشا، انطلقت ظهر الأربعاء، فعاليات دوري كرة القدم للطلبة الأتراك والعرب في مدارس مدينة إسطنبول التي سيتنافس فيها أكثر من 400 لاعب على مدار 40 يوما.

وهذه هي البطولة الرابعة من الدوري الذي يعد أكبر تجمع كروي للطلبة الأتراك والعرب في إسطنبول.

وتقام فعاليات البطولة على ملعب "تيرازي ديره" في بلدية بيرم باشا تحت شعار "نجوم الغد 2018".

ويشارك فيها 5 مجموعات تضم 20 فريقاً من مختلف المدارس الثانوية العربية والتركية في مدينة إسطنبول.

وتحتل المدارس السورية المرتبة الأولى من حيث أعداد المدارس العربية المشاركة، تليها المدارس العراقية.

وشارك في حفل الافتتاح العديد من الشخصيات التركية والعربية، يترأسهم أتيلا ايدنر رئيس بلدية بيرم باشا، وعمار القحف عضو مجلس إدارة المنتدى السوري.

وقال أتيلا ايدنر، في كلمة له خلال حفل الافتتاح، إنه "للعام الرابع على التوالي تقام الفعالية الرياضية، وأتمنى أن تكون هذه البطولة ناجحة".

وأضاف: "نعمل في البلدية ومع المنتدى السوري من أجل تفعيل النشاط الرياضي، وأتمنى أن نستمر بالبطولات المشتركة".

بدوره، قال عمار القحف، عضو مجلس إدارة المنتدى السوري، إن هذه المبادرة، التي تقام للمرة الرابعة، تهدف إلى تجميع فرق الشباب المختلفة المهتمة بالرياضة، وتأتي بالتعاون مع بلدية بيرام باشا التي أعطتنا كافة الملاعب عندها على مدار العام.

ورأى القحف أن "ما يميز هذا الدوري أنه يجمع عدد كبير من الفرق السورية والعربية والتركية، وهذا التنوع الكبير يعتبر ميزة نوعية له".

والمنتدى السوري منظّمة غير ربحية، مسجلة في تركيا، ويضم 6 مؤسسات مُتخصصة، ويهدف إلى تقديم خدمات للسوريين المقيمين في إسطنبول في مجالات عدة بينها التوظيف والأنشطة الرياضية والإعلامية.