بشيكطاش التركي يغادر أبطال أوروبا بعد هزيمته من ميونخ الألماني

حجز فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب الفريق البافاري على مضيفه بشيكطاش التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وجاء تأهل البافاري لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بخماسية نظيفة.

أنهى البافاري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الإسباني تياغو ألكانترا في الدقيقة الـ 18، مسجلًا الهدف رقم 100 للبايرن في جميع المسابقات.

وجاء الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة الـ 46 عن طريق غوكهان غونول بالخطأ في مرماه، وتمكن بعدها بشيكطاش من تقليص النتيجة عبر البرازيلي فاجنر لوف في الدقيقة الـ 59.

وفي الدقيقة الـ 84 أضاف ساندرو واغنر الهدف الثالث للضيوف ليخرج البافاري فائزًا باللقاء.