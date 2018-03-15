برشلونة يطيح بتشيلسي ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

أطاح فريق برشلونة الإسباني، مساء الأربعاء، بمنافسه تشيلسي الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل لربع نهائي المسابقة.

ونجح برشلونة في التغلب على ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل الفريق الكتالوني لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

دخل برشلونة اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الثالثة عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأربك الهدف المبكر حسابات الفريق اللندني، إلى أن جاءت الدقيقة 20 ليضيف الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

ومع حلول الدقيقة 63 أضاف ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه لتميل المباراة لصالح الفريق الكتالوني.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج برشلونة فائزًا باللقاء.