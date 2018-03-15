تعرف على ترتيب المنتخب التركي في تصنيف الفيفا

حافظ المنتخب التركي لكرة القدم على ترتيبه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر مارس/ آذار الجاري.

وحل المنتخب التركي في المركز الـ 38.

وحافظت الفرق الخمسة الأولى في التصنيف على ترتيبها دون تغيير وهي: ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا.

وتقدم منتخب أندورا سبع مراكز في التصنيف ليحتل المركز الـ 130 ويصبح أكثر المنتخبات تقدما في تصنيف الشهر الجاري.

كما حافظ المنتخب التونسي على مركزه الـ 23 متصدراً قائمة الدول العربية والإفريقية.

وجاء منتخب روسيا التي ستستضيف المونديال القادم في المركز الـ 63.

ومن المقرر الإعلان عن التصنيف القادم في 12 أبريل/ نيسان المقبل.