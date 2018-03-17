الفيفا يجيز استئناف المباريات الرسمية المتوقفة في العراق منذ التسعينيات

أجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة استئناف المباريات الرسمية التي كانت متوقفة في العراق لأسباب أمنية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال رئيس الفيفا جياني انفانتينو في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الاتحاد في بوغوتا "سنسمح باجراء مباريات دولية للفيفا" في كل من اربيل والبصرة وكربلاء.

وفي هذه المدن الثلاث كان مسموحاً فقط منذ العام الماضي بتنظيم مباريات ودية، شريطة أن يبقى الوضع الأمني فيها "مستقراً".

وبدءا من 21 اذار/ مارس، سيستضيف العراق قطر وسوريا في بطولة ودية في البصرة.

ولم يعط الاتحاد حتى الآن موافقته على طلب السلطات العراقية بتنظيم مباريات في بغداد، لكن رئيس الفيفا وعد بمواصلة دراسة الطلب.