توسون التركي يعزز آمال إيفرتون الأوروبية

أصبح جنك توسون أول تركي يسجل ثنائية في الدوري الانكليزي لكرة القدم منذ عام 2008، فأبقى ايفرتون على مسافة مقبولة من المراكز المؤهلة الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على مضيفه ستوك سيتي 2-1، السبت في المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي يغيب عنها ثلاثي الصدارة لارتباطه بربع نهائي الكأس.

وحقق ايفرتون فوزه الثاني تواليا بهدفي توسون (69 و84)، القادم في فترة الانتقالات الشتوية بصفقة ضخمة من بشكتاش، فيما سجل لستوك الذي خاض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 لطرد الاسكتلندي تشارلي ادم لعرقلة واين روني، الكاميروني اريك مكسيم تشوبو موتينغ (77).

وكان تونجاي شانلي آخر تركي يحظى بشرف تسجيل ثنائية في الدوري الانكليزي عام 2008 لفريقه ميدلزبره في مرمى استون فيلا.

ورفع ايفرتون وسط الثلوج التي هبطت فوق ملعب "بيت 365"، رصيده الى 40 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع ليستر سيتي.

وابتعد كريستال بالاس عن ثلاثي القاع المهدد بالهبوط، بفوزه على ارض هادرسفيلد الخامس عشر 2-صفر، فارتقى الى المركز السادس عشر.

وسجل جيمس تومكينز (23) والصربي لوكا ميليوفيتش (68 من ركلة جزاء) الهدفين.

وحقق بورنموث الحادي عشر فوزه الاول في خمس مباريات، ملحقا الخسارة السابعة تواليا بوست بروميتش البيون الاخير 2-1.

وتقدم وست بروميتش بهدف جاي رودريغيز (49)، قبل ان يرد الفائز في اخر ربع ساعة عن طريق جوردون ايبي (77) وجونيور ستانيسلاس (89).

ويلعب في وقت لاحق ليفربول الرابع مع ضيفه واتفورد، وبمقدوره انتزاع المركز الثالث موقتا من توتنهام الذي يتفوق عليه بنقطة. وفاز ليفربول 9 مرات في آخر 19 مواجهات على ارضه ضد واتفورد.