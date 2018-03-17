ديربي اللهب التركي بين فنربهتشة وغلاطة سراي ينتهي بالتعادل السلبي

حسم التعادل السلبي، اليوم السبت، الديربي التركي الذي جمع بين فريقي فنربهتشه وغلاطة سراي في الجولة السادسة والعشرين للدوري المحلي لكرة القدم.

فشلت جميع محاولات الفريقين في إحراز هدف التقدم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص من جانب لاعبي الفريقين طوال شوط المباراة الثاني ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد فنربهتشه إلى 48 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 54 نقطة في الصدارة.

ولم يتمكن أي من الفريقين تحقيق الفوز على الآخر، حيث انتهى لقاء الدور الأول بينهما بالتعادل السلبي أيضًا.

ويعد غلاطة سراي أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري التركي بإجمالي 20 لقبًا، فيما نجح فنربهتشه في حصد اللقب 19 مرة، وتمكن بشيكطاش حامل لقب النسختين الأخيرتين من الحصول على البطولة 15 مرة، فيما حصل طرابزون سبور على اللقب 6 مرات وحصل عليه بورصة سبور مرة واحدة.