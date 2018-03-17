مدرب الريال: الإطاحة بيوفينتوس من أبطال أوروبا أمر صعب

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن الإطاحة بيوفينتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيكون أمرًا صعبًا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أكد زيدان: "أرى أن يوفينتوس فريق قوي كما كان في العام الماضي، فهو خصم سيصعب إقصاؤه".

وأضاف: "كنت أتمنى تجنب يوفينتوس لأسباب عديدة، لكن الآن يجب على الجميع التركيز ووضع كل المعوقات جانباً، والتركيز في الفترة المقبلة".

وأوضح: "لم أعتقد أن هناك كرات ساخنة في قرعة دوري الأبطال مسبقًا و ما زلت عند رأيي بأن فريقي حصل على خصم عنيد، لكن في هذه المرحلة كل الخصوم رائعين".

واختتم زيدان تصريحاته بالقول: "قضيت أعوامًا في يوفينتوس، لذا فإن مواجهتهم ستكون عاطفيةً بالنسبة لي".

وتحمل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس التي أسفرت عنها قرعة دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة طابعًا ثأريًا لفريق "السيدة العجوز" بعد خسارته في نهائي النسخة الماضية من الملكي بهدف مقابل أربعة أهداف.