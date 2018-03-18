مشجع إنجليزي يشهر إسلامه عقب رباعية المصري صلاح في "البريمرليغ"

أشهر أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي إسلامه، مساء السبت، بعدما نجح المهاجم المصري محمد صلاح في تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ونجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف والمساهمة في صنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وكتب مشجع في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باسم "عائلة ليفربول"، قال فيها "ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهر؟ أنا بالتأكيد سأشهر إسلامي".

وأضاف بعدها في تغريدته كاتباً باللغة العربية: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

ويتربع صلاح على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وأصبح واتفورد النادي السادس بين أندية الدوري الإنجليزي التي تهتز شباكها بأقدام محمد صلاح "ذهابًا وإيابًا" هذ الموسم بعد ساوثهامبتون، ووست هام يونايتد، وتوتنهام، وليستر سيتي، وأرسنال.