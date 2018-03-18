باشاك شهير يواصل مطاردته لمتصدر الدوري التركي بعد هزيمته بشيكطاش

اجتاز فريق باشاك شهير، اليوم الأحد، ضيفه بشيكطاش وتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين للدوري التركي لكرة القدم.

وجاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر.

ومع حلول الدقيقة 28 نجح باشاك شهير في إحراز التقدم عن طريق الهولندي أليرو أليا، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه باشاك شهير عن هدف، كثف لاعبو بشيكطاش من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وشهدت الدقيقة 76 طرد البرازيلي جونيور كايسارا، ليلعب باشاك شهير الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، لم يستغل لاعبو بشيكطاش النقص العددي في صفوف المنافس، وفشلوا في إدراك التعادل، ليخرج باشاك شهير فائزًا باللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 53 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف غلاطة سراي المتصدر، بينما تجمد رصيد بشيكطاش عند 50 نقطة في المركز الثالث.