التوغولي "أديبايور" يواصل التهديف في ملاعب تركيا رغم التقدم في العمر

يتحدى اللاعب التوغولي إيمانويل أديبايور تقدمه في السن، من خلال الأهداف التي يسجلها مع فريقه التركي الصاعد "ميديبول بشاك شهير".

أديبايور الذي يعيش نهضته الجديدة مع فريقه التركي، بعد انضمامه إليه في موسم الانتقالات الشتوية للعام الماضي، يقضي أبهى مراحل مسيرته الكروية في تركيا، رغم بلوغه سن الرابع والثلاثين من العمر.

ومنذ التحاقه في صفوف فريق بشاك شهير التركي، لعب أديبايور 45 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفاً.

وخلال الموسم الكروي الحالي، لعب النجم التوغولي 23 مباراة في الدوري التركي، سجّل فيها 12 هدفاً، وكذلك سجل هدفاً في مباريات دوري أبطال أوروبا وهدفاً في كأس الجمهورية التركي.

وقبل انتقاله إلى بشاك شهير، ارتدى أديبايور قميص عدد من الفرق العريقة في مختلف الدوريات الأوروبية، وأبرز تلك الفرق، توتنهام وآرسنال الإنكليزيين، وريال مدريد الإسباني.

وفي تصريح للأناضول، قال اللاعب التركي المعتزل أيهان أقمان، إنّ أديبايور ساهم في نهضة فريق بشاك شهير الذي يعدّ حديث السن في الدوري التركي الممتاز.

وأوضح أقمان أنّ المستوى الجيد الذي يُظهره أديبايور في الملعب يعود إلى مدى عنايته بنفسه والتزامه بالتدريبات، وإصراره على تحسين أدائه، رغم تقدّمه في العمر.

من جانبه علّق الهداف التاريخي للكرة التركية، طانجو جولاق على أداء النجم التوغولي قائلاً: "أديبايور يقدم عرضا رائعا مع بشاك شهير، وهو مهاجم قناص من الطراز الرفيع، يربك دفاعات الخصم".

بدوره قال لاعب المنتخب التركي السابق جنك إيشلر، إنّ أديبايور يبذل مجهوداً كبيراً لحمل فريقه إلى لقب بطولة الدوري التركي، على عكس الكثير من نجوم الكرة الذين احترفوا في تركيا لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء.