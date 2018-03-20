برشلونة وريال مدريد وسان جيرمان تتنافس على التعاقد مع المصري صلاح

دخلت أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيان وباريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات مع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي لضمه في فترة

الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن أندية برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان تتصارع على ضم صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار).

ولفت صلاح الأنظار إليه بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في أول مواسمه مع ليفربول بمختلف المسابقات التي خاضها الفريق، وحقق العديد من الأرقام.

ويتربع صلاح على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وتردد اسم صلاح بشكل كبير مؤخرًا بعدما نجح في تسجيل سوبر هاتريك خلال مباراة واتفورد

بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، والتي انتهت بخماسية نظيفة لفريقه.

وبالرباعية، بات صلاح أول لاعب مصري وعربي يسجل سوبر هاتريك في تاريخ "البريمرليغ"، إضافة إلى أنه أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفًا في جميع المسابقات خلال

الموسم الأول له مع النادي.