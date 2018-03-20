كرة افتتاح مونديال روسيا على موعد مع رحلة فضائية

قال رائد الفضاء أوليغ أرتيمييف في محطة فضاء بايكونور بكازاخستان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الحصول على كرة القدم التي ستقام بها المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم بروسيا الصيف الجاري لاصطحابها في رحلة فضائية.

وفي تصريح صحفي، أضاف "سنأخذ الكرة معنا في رحلة فضاء غداً الأربعاء، ونعيدها من أجل المباراة الأولى بالمونديال".

وستجمع المباراة الافتتاحية للنسخة القادمة لبطولة كأس العالم بين منتخبي روسيا المستضيفة

والسعودية في 14 يونيو/ حزيران المقبل، في المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما منتخبي مصر وأورغواي.

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ شهور الكرة الجديدة التي حملت اسم "تليستار 18" وتستخدم في مونديال روسيا، بأنها إعادة لإحياء النموذج التقليدي للكرة القديمة بنموذج عصري وبأحدث الوسائل التقنية.

وتميزت الكرة القديمة من "تليستار" بوجود 32 قطعة منفصلة بشكل خماسي توزعت على 12 قطعة باللون الأسود.

يذكر بأن الكرة القديمة كانت قد استخدمت أول مرة في عام 1970 واستخدمت خصيصًا للبث التلفزيوني، لجعلها أكثر وضوحًا بألوانها البيضاء والسوداء.