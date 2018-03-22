مانشستر يونايتد الإنجليزي يفسخ عقد السويدي إبراهيموفيتش

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، فسخ التعاقد مع لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وجاء على موقع النادي على شبكة الانترنت: "نعلن فسخ التعاقد مع إبراهيموفيتش بعد الاتفاق الودي على إنهاء كافة الإجراءات".

وفي تصريح لموقع النادي، قال إبراهيموفيتش: "الأشياء الجميلة لها نهاية أيضًا، حان وقت الرحيل بعد موسمين مذهلين مع مانشستر يونايتد، شكرًا للنادي والجماهير والمدرب والأجهزة العاملة وكل من شاركني هذا الجزء من تاريخ الأحمر للأبد".

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة عن اقتراب المهاجم السويدي من الاحتراف في الدوري الأمريكي وتحديدًا في نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

وخاض إبراهيموفيتش أول موسم له مع مانشستر يونايتد بشكل متميز فاز فيه بكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي والدرع الخيرية، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي غاب على إثرها لأشهر طويلة.

ولعب إبراهيموفيتش أخر مباراة له مع يونايتد أمام بيرنلي في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليبتعد عن التشكيل الأساسي للفريق لوجهة نظر فنية.