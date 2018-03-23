البرازيل تكتسح روسيا بثلاثية على ملعب افتتاحية المونديال

اكتسح المنتخب البرازيلي، اليوم الجمعة، مضيفه الروسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم الصيف الجاري.

وأقيمت المباراة على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" في العاصمة موسكو، والذي سيحتضن المباراة الافتتاحية للمونديال بين منتخبي روسيا والسعودية في 14 يونيو/ حزيران المقبل.

جاءت المباراة حذرة من لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمرت الإثارة في شوطها الثاني حتى جاءت الدقيقة الـ 53 لينجح جواو ميراندا في إحراز هدف التقدم لراقصي السامبا.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الروسي عن فرصة تسجيل التعادل، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبرازيل في الدقيقة الـ 61 نفذها فيليبي كوتينيو في المرمى.

وبحث لاعبو روسيا عن فرصة إحراز هدف حفظ ماء الوجه، إلى أن جاءت الدقيقة الـ 66 ليضيف البرازيليون الهدف الثالث عن طريق باولينيو.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المنتخب البرازيلي فائزاً باللقاء.

وتلعب روسيا في المونديال ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر والسعودية وأورغواي، فيما تلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

وأسفرت مباريات ودية أخرى اليوم عن فوز بيلاروسيا على أذربيجان بهدف نظيف، وتعادل المنتخب الفنلندي مع مقدونيا.