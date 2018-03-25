"الملك المصري" محمّد صلاح اسم متجر في مدينة ليفربول

أطلق أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي اسم اللاعب الدولي المصري "محمد صلاح" على متجره الذي يبيع منتجات كثيرة من القماش حتى البقالة والتبغ والتدخين، بحسب ما ذكره موقع ليفربول إيكو المحلي.

ويؤدي "الملك المصري" موسماً ممتازاً مع النادي الإنجليزي، إذ سجل حتى اليوم 30 هدفاً كما صنع عشرة أهداف أخرى.

أدام بانغي، صاحب المتجر رفع لافتة عملاقة فوق المدخل كتب عليها "محمد صلاح: ثلاثون هدفاً والعد مستمر". وقال بانغي متحدثاً إلى ليفربول إيكو "أنا مشجع كبير للنادي وصلاح محبوب في المدينة وأظن أنها فكرة جيدة".

ثم أضاف "آمل فعلا في أن تقوم هذه الفكرة بإضحاك الناس في المدينة...حتى لو كانوا من مشجعي نادي إيفرتون!". ويأمل عمّال المتجر الذي يقع على بعد نحو كيلومتر ونصف من ملعب النادي الشهير "أنفيلد" بأن يلاحظ اللاعب الشهير اللافتة والمتجر.