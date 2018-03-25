برشلونة يعرض 100 مليون يورو للتعاقد مع غريزمان

أبدى نادي برشلونة الإسباني استعداده للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وضمه إلى صفوف الفريق الكروي بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم عرض إلى مسؤولي أتليتكو مدريد الإسباني قيمته 100 مليون يورو نظير الموافقة على التعاقد مع غريزمان.

ونجح غريزمان في جذب أنظار العديد من الأندية بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه مؤخرًا مع فريق العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم يتوقف الأمر عند تفاوض برشلونة مع اللاعب، لكن دخل ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مكثفة للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

ويرتبط أنطوان غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2022، حيث انتقل إلى صفوفه صيف 2014 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 35 مليون يورو.