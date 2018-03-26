تركيا تحصد 7 ميداليات في بطولة إسبانيا الدولية للتايكواندو

حصدت تركيا 7 ميداليات في بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة للتايكواندو، بينها 3 ذهبيات.

وقال الاتحاد التركي للتايكواندو، في بيان له الأحد، إن 438 رياضيًا من 47 دولة تنافسوا خلال البطولة التي جرت في مدينة أليكانتي شرقي إسبانيا.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب التركي شارك بـ14 رياضيًا تمكّنوا من الفوز بـ3 ميداليات ذهبية و4 برونزية.

وأشارت إلى أن الرياضية التركية "رقية يلدريم" وزميلتها "نور تتار أسكري"، فازتا بميداليتين ذهبيتين ضمن فئة النساء.

بينما فاز بالذهبية الثالثة، الرياضي التركي "هاكان راجبر" ضمن فئة الرجال.