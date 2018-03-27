المنتخب القطري يتوج ببطولة الصداقة الدولية لكرة القدم

توّج المنتخب القطري، اليوم الثلاثاء، ببطولة الصداقة الدولية لكرة القدم، المقامة على ملعب البصرة الدولي في العراق.

وحسم العنابي اللقب بعد تعادل العراق وسوريا بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة الثالثة للبطولة.

تقدم العراق بهدف عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وعاد منتخب سوريا بهدف التعادل عبر فراس الخطيب في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تصدرت قطر الترتيب برصيد 4 نقاط، وسوريا الثاني برصيد نقطتين، والعراق الثالث والأخير بنقطة واحدة.

وتعد هذه البطولة هي الأولى التي يستضيف فيها ملاعب العراق مباريات دولية بعد رفع الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن ملاعب ثلاث مدن عراقية هي البصرة وكربلاء وأربيل.