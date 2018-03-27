روبيرتو كارلوس: انتقال نيمار لـسان جيرمان قرار حكيم

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية روبيرتو كارلوس إن رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا عن برشلونة الإسباني وانتقاله إلى باريس سان جيرمان جاء في وقته واصفًا إياه بـ"القرار الحكيم".

وفي حوار مع صحيفة "فرانس فوتبول"، اليوم الثلاثاء، أكد كارلوس "أعتقد أن قرار نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان لا يمكن وصفه إلا بالقرار الحكيم".

وأضاف "انتقال نيمار لسان جيرمان سيجعله الأفضل في العالم لذا كان عليه أن يترك برشلونة حيث يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وأوضح "يجب أن يعرف أنه طالما لا يزال ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو يلعبان فإن عليه أن يرضى بالمركز الثالث".

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة هي الأغلى من نوعها على مستوى العالم بلغت قيمتها 222 مليون يورو.