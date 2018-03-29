بعد دخوله الملعب مسلحاً.. رئيس نادي باوك سالونيكي محروم من الملاعب ثلاثة أعوام متتالية

لن يتمكن رئيس نادي باوك سالونيكي من دخول الملاعب لثلاثة أعوام إذ حكمت عليه سلطات كرة القدم اليونانية اليوم الخميس بذلك كما فرضت عليه غرامات مالية عقوبة له لدخوله إلى أرض الملعب للاحتجاج على التحكيم وهو مسلح بمسدس.

وأثار رجل الأعمال اليوناني الروسي إيفان سافيديس أزمة كبرى بعد دخوله أرض ملعب مباراة لناديه ضد ضيفه ايك أثينا في وقت سابق من آذار/مارس الحالي، ومسدسه ظاهر على خصره، للاعتراض على قرار من الحكم. وأدت الحادثة الى قيام الحكومة بتعليق مباريات الدوري موقتا، وتلويح الفيفا بعقوبات قاسية بحق اليونان قد تصل الى حد الإيقاف.

وفرض منظمو الدوري العقوبة على سافيديس، وغرموه مبلغ 100 ألف يورو، وناديه مبلغ 60 ألف يورو، اضافة الى خصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري، ما يجعله يتراجع الى المركز الثالث خلف ايك وباناثينايكوس.

وقد انتقد النادي العقوبات، معتبرا انها "قاسية وتأتي تحت ضغط حملة ممنهجة" ضد النادي المملوك من رجل الأعمال الثري، مؤكدا أنه سيستأنف ضد الحكم.

أضاف النادي في بيانه "سنستأنف ونتوقع ان تتم معاقبتنا بناء على وقائع"، معتبرا ان ما فرض على سافيديس هو "قرار قاس وغير عادل"، ومؤكدا في الوقت نفسه ان النادي سيكون "الى جانب" مالكه في هذه القضية.

وخصمت السلطات ثلاث نقاط من رصيد باوك هذا الموسم، ونقطتين الموسم المقبل، ومنع حضور مشجعيه الى أرض الملعب للمباريات الثلاث المقبلة. كما فرضت عقوبة المنع من دخول الملعب ثلاثة أشهر بحق مدير كرة القدم في النادي السلوفيني لوبوش ميشال وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على خلفية تهديده حكم المباراة التي أقيمت في 11 آذار/مارس.

ويأتي قرار العقوبات بعد ثلاثة أيام من إعلان رابطة الدوري قرار استئناف المباريات السبت بعد توقف ثلاثة أسابيع، وذلك اثر موافقة الأندية الـ 16 المشاركة في الدرجة الأولى، على سلسلة تدابير للحد من ظاهرة العنف وأعمال الشغب التي طبعت المباريات المحلية في الأعوام الماضية، ومنها الهبوط التلقائي للفرق التي تنخرط في أعمال عنف ثلاث مرات في موسم واحد، ومعاقبة الفرق التي يدلي مسؤولوها بتصريحات تحرض على العنف.

إلا أن هذه الإجراءات قد لا تنال رضى الفيفا، إذ نشرت وسائل إعلام يونانية رسالة من هربرت هيوبل، رئيس لجنة الرقابة في الفيفا المكلفة متابعة مسألة اليونان، يوصي فيها بمنع مشاركة الأخيرة في المسابقات الدولية، اضافة الى سلسلة من العقوبات الأخرى.