الاتحاد الروسي يحذر لاعبيه من بعض أنواع الشاي واللحوم الأجنبية

حذر الاتحاد الروسي لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني، عبر حسابه على موقع تويتر، من احتساء أنواع غير تقليدية من الشاي وتناول لحوم من أميركا اللاتينية والصين، لتجنب أي حالات تنشط خلال مونديال 2018 الذي تستضيف بلادهم.

وأصدر الاتحاد الروسي توصياته في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، معتبراً أن "لاعبي كرة القدم الروس لم يسقطوا في فحوص المنشطات ولو مرة واحدة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة"، مضيفاً: "من المهم جدا أن نبقى نظيفين تماماً".

وسيكون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولا عن فحوص المنشطات في مونديال روسيا، وسيقوم بنقل العينات الى مختبراته السويسرية لتحليلها بسبب حظر الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) على خلفية فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية التي هزت الرياضة العالمية منذ أكثر من عامين.

وفي سلسلة التغريدات التوجيهية، أفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم أن قائمة المواد المحظورة التي نشرتها "روسادا" تغطي فقط الأدوية والمضافات الغذائية المسجلة في روسيا، موضحا ان غياب عقار ما عن لائحة الوكالة الروسية "لا يعني تلقائيا أنه مسموح به".

وشدد على ان بعض أنواع شاي الأعشاب وحتى اللحوم قد تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي الى السقوط في فحوص المنشطات، لكنه لم يحدد الأنواع "الغريبة" من الشاي التي يجب تجنبها.

ولم يتضح سبب لجوء الاتحاد الروسي الى توتير لنشر قواعد تهدف الى تجنيب اللاعبين الايقاف على خلفية التنشط الذي عانت منه الرياضة الروسية، وأدى الى حرمان رياضييها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي 2016 وبطولة العالم لألعاب القوى الصيف الماضي والاولمبياد الشتوي الذي أقيم هذا العام في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.