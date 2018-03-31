تركيا تقدم طلبا رسميا لاستضافة الأولمبياد الشتوي 2026

قال النائب في البرلمان التركي، مصطفى إليجالي، إن بلاده تقدمت بشكل رسمي لاستضافة الأولمبياد الشتوي لعام 2026.

وأضاف إليجالي، نائب حزب "العدالة والتنمية" عن ولاية "أرضروم" (شمال)، أن الولاية تقدمت رسميا بطلب لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

وأوضح أنه إضافة إلى تركيا، ترشحت لاستضافة الألومبياد المذكور حتى الآن كل من السويد وسويسرا والنمسا وكندا.

وأفاد بأن اللجنة الأولمبية التركية تقدمت في 21 مارس/آذار الجاري إلى اللجنة الأولمبية الدولية بطلب الترشح رسميا لاستضافة الأولمبياد.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية ستعلن بشكل رسمي، في 2 أبريل/نيسان المقبل، الدول المرشحة لاستضافة أولمبياد 2026 الشتوية.

وأشار إليجالي إلى أن أرضروم لديها الإمكانات والمنشآت التي تؤهلها لاستضافة الألعاب الأولومبية الشتوية، خاصة أنها استضافت دورة الألعاب الشتوية للجامعات عام 2009.

وتحسم اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة بحق الاستضافة خلال اجتماع الجمعية العمومية لها في سبتمبر/أيلول 2019.

وتقام دورة الألعاب الشتوية القادمة عام 2022 في العاصمة الصينية بكين.