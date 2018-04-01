إبراهيموفيتش يضع هدفين في 20 دقيقة خلال مباراته الأميركية الأولى

حقق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بداية مثالية مع ناديه الجديد لوس انجلوس غالاكسي الأميركي لكرة القدم، بتسجيله هدفين في 20 دقيقة، أحدهما من مسافة بعيدة وآخر في الوقت القاتل، ليقود فريقه للفوز 4-3 على غريمه لوس انجليس اف سي.

ودخل ابراهيموفيتش كبديل في الدقيقة 70 وفريقه متأخر بنتيجة 1-3. وبعد هدف من زميله كريس بونتيوس في الدقيقة 73، تمكن السويدي المخضرم في الدقيقة 77 من تسجيل هدفه الأول والثالث لفريقه، عبر كرة ساقطة قوية من مسافة 35 م، باغتت حارس المرمى الذي كان متقدما من مرماه.

أما الهدف الثاني فأتى في الدقيقة 90+1، بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية من اللاعب السابق لتشلسي وأرسنال الانكليزيين آشلي كول.

وقال اللاعب السويدي تعليقا على هدفه الأول الذي اعتبرته وسائل إعلام أميركية "أجمل هدف في الدوري هذا الموسم"، "رأيت ان الحارس كان متقدما. لم أفكر وأطلقت الكرة على الفور. كان أفضل شعور في العالم"، مضيفا "كلما انضممت الى فريق جديد، أسجل من المباراة الأولى".

تابع "لم يكن في امكاني القيام بأمر مختلف هنا"، أي عدم الحفاظ على "تقليد" التسجيل في مباراته الأولى مع فريق جديد .أضاف "كنت أسمع المشجعين يرددون +نريد زلاتان+. لقد منحتهم زلاتان".

وكان ابراهيموفيتش قد قدم الجمعة رسميا كلاعب للوس انجليس غالاكسي، بعدما وافق ناديه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي هذا الاسبوع على فسخ تعاقده معه. ولم ينه ابراهيموفيتش بذلك موسمه الثاني مع النادي الانكليزي، علما ان عقده كان من المقرر ان ينتهي في ختام الموسم الحالي.

وفي موسمه الأول مع يونايتد، سجل السويدي 28 هدفا، الا انه لم نجاحا مماثلا في الموسم الثاني، لاسيما بعد غيابه لأشهر منذ تعرضه لاصابة بالغة في الركبة في نيسان/أبريل 2017، أجرى عملية جراحية لمعالجتها.

وبشأن ركبته، قال ابراهيموفيتش بعد مباراته الأميركية الأولى "ركبتي على ما يرام، بعد يوم كهذه، من الصعب ان أشكو".