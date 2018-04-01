سان جيرمان بطلًا لكأس الرابطة الفرنسية للمرة الثامنة

توّج فريق باريس سان جيرمان، مساء السبت، بلقب كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه والخامسة على التوالي.

ونجح سان جيرمان في اجتياز منافسه موناكو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للمسابقة المحلية.

ومنذ اللحظات الأولى، كشر فريق العاصمة عن أنيابه بشدة، وتمكن كيليان مبابي في الحصول على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 5، عاد الحكم لإلغائها بناءً على راية من مساعده قبل أن يلجأ لتقنية الحكم الفيديو ويحتسبها من جديد، ليسددها الأوروغواياني إدينسون كافاني محرزًا الهدف الأول.

وواصل سان جيرمان زحفه بقوة نحو اللقب، ليضيف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 21، وحاول موناكو العودة ولكن القوة الهجومية لباريس أجبرته على التراجع لينتهي الشوط الأول بدون تغير في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، حاول موناكو العودة للقاء، ولكن محاولاته قوبلت بدفاعات قوبة وهجوم مرتد سريع، وهو ما ترجم بهدف للمنافس عن طريق كافاني في الدقيقة 85 لتكون بمثابة رصاصة الرحمة.

وتقنية الفيديو تتمثل في لجوء حكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل للفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولى في تطبيق الفكرة لأول مرة فى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت باليابان، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب فى بعض المواضع المثيرة للجدل.