غلاطة سراي يستعيد قمة الدوري التركي من باشاك شهير

استعاد فريق غلاطة سراي، اليوم الأحد، قمة الدوري التركي لكرة القدم من باشاك شهير.

وتغلب غلاطة سراي على ضيفه طرابزون سبور بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

أنهى غلاطة سراي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الجزائري سفيان فيغولي.

ومع حلول الدقيقة الـ 60 أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميس.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه لطرابزون سبور في الدقيقة الـ 90 عن طريق السلوفاكي جوراي كوشكا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 57 نقطة بفارق نقطة عن باشاك شهير، بينما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 42 نقطة في المركز الخامس.