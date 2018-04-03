"الأخت المدربة".. سودانية تقتحم كرة القدم المحلية من أوسع أبوابها

لا يزال وجود منتخب وطني نسائي لكرة القدم في السودان حلماً بعيد المنال، إلا ان سلمى الماجدي وجدت طريقة لإشباع عشقها للعبة الشعبية عبر تدريب فريق للرجال.

والماجدي البالغة من العمر 27 عاماً هي -بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي (فيفا)- أول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال في أفريقيا والعالم العربي، ما يجعل منها رائدة في هذا المجال.

بزيها الرياضي الأسود وحجابها الأسود اللون أيضا، تقود الشابة السمراء تدريب النادي الأهلي بمدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، على ملعب ترابي حيث يطلق عليها اللاعبون لقب "الأخت المدربة".

وتقول الماجدي: "أصبحت مدربة لأنه حتى الآن لا وجود لكرة القدم النسائية في السودان".

في السادسة عشرة من العمر، كانت تتابع شقيقها الأصغر خلال تدريبات مدرسة الكرة بنادي الهلال. تأثرت بطريقة عمل المدرب وراقبت بتمعن تقنياته وتحركاته وأماكن وضعه العلامات أثناء الحصص التدريبية.

وتوضح الماجدي: "في نهاية كل حصة تدريبية كنت أتحدث معه حول التقنيات التي استخدمها في تدريب الأولاد"، وعندما "لاحظ شغفي بكرة القدم أعطاني فرصة للعمل معه".

وكانت الماجدي تولت تدريب الفئات العمرية لنادي الهلال (دون 13 عاما ودون 16 عاما) في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الغربية للنيل، ثم تولت تدريب فرق النصر، النهضة، النيل حلفا، والمورده، التي تلعب ضمن دوري الدرجة السودانية الثانية.

ثم حازت على رخصة تدريب من الفئة "باء" من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تتيح لها تدريب أي ناد من الفئة الأولى في أي بلد إفريقي، واختارتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عام 2015 ضمن لائحة "أكثر 100 امرأة تأثيرا" في العالم.