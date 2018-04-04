تركيا تشارك في بطولة الأهلي المصري الدبلوماسية لكرة القدم

تشارك تركيا في بطولة الأهلي المصري الدبلوماسية التي ستقام على ملاعب النادي في مدينة6 أكتوبر (غرب القاهرة) بمشاركة 24 فريقًا.

ووفقًا لموقع النادي الأهلي على شبكة الإنترنت، تم إجراء القرعة التي أسفرت عن وقوع تركيا في المجموعة الثالثة بجانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وفيتنام وإسبانيا.

بينما ضمت المجموعة الأولى فرق إنجلترا وماليزيا والكونغو ومصر والأرجنتين والبرازيل، وضمت المجموعة الثانية أمريكا والنيجير وكندا وهولندا وكوت ديفوار وجامعة الدول العربية.

أما المجموعة الرابعة فضمت الهند واليابان والأمم المتحدة وكازاخستان وروسيا وأستراليا.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة ستة فرق، دون الكشف عن بقية التفاصيل الخاصة بنظام التأهل للدور التالي.

وستقام البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 24 إبريل/نيسان الجاري.

ويشارك فيها موظفو ودبلوماسيو البعثات الدبللوماسية للدول المشاركة في تلك النسخة.

وفي تصريح لموقع النادي الأهلي، قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي إن "الهدف من البطولة هو مد أواصر العلاقات بين الأهلي وكافة دول العالم من خلال سفاراتها الموجودة بالقاهرة، وهو ما يساعد على توطيد العلاقات، خاصة أن النادي الأهلي يملك تعاملات عديدة مع دول العالم من خلال المعسكرات والمراسلات مع جهات خارجية".