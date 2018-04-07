بشيكطاش التركي يمطر منافسه غوزتبه بخمسة أهداف مقابل هدف

واصل فريق بشيكطاش، اليوم السبت، مطاردة متصدر الدوري التركي لكرة القدم باشاك شهير ووصيفه غلاطة سراي.

وتغلب بشيكطاش على ضيفه غوزتبه بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

أنهى بشيكطاش صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما البرازيلي أندرسون تاليسكا والتشيلي جاري ميدل في الدقيقتين 19 و26.

ومع حلول الدقيقة 64 نجح بشيكطاش في إحراز الهدف الثالث عبر الصربي دوسكو توسيش.

وقلص غوزتبه النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق خليل أكبونار، وشهدت الدقيقة 87 طرد السلوفيني راجكو روتمان، ليلعب الضيوف الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل بشيكطاش النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز الهدفين الرابع والخامس عن طريق الكندي سايل لارين والهولندي ريان بابل في الدقيقتين 86 و87.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بشيكطاش إلى 56 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف باشاك شهير المتصدر، ونقطة خلف غلاطة سراي الوصيف الذي تبقى له مباراة، بينما تجمد رصيد غوزتبه عند 40 نقطة في المركز الثامن.