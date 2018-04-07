14 قتيلاً في حادث تعرضت له حافلة فريق كندي للهوكي وسط البلاد

أعلنت شرطة الخيّالة الملكية الكندية، اليوم السبت، مقتل 14 شخصاً وإصابة 14 آخرين، في حادث سير مروّع تعرض له فريق "هوكيبولت برونكوس"، للهوكي، وسط البلاد.

ونقلت قناة "غلوبال نيوز" الكندية عن الشرطة قولها، إن حافلة كانت تقل 28 شخصاً انحرفت عن مسارها واصطدمت بشاحنة صغيرة، ما أدّى إلى مقتل 14 شخصاً، وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة، ثلاثة منهم بحالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن حادث الاصطدام وقع، مساء الجمعة، على بعد 30 كيلومترا شمالي بلدة "تيسدال" قرب تقاطع الطريق السريع 335، في مقاطعة ساسكاتشوان.

وحول هوية الضحايا، قالت الشرطة "نعمل حالياً على تحديدها، حيث أن القتلى قد يكونوا من اللاعبين أو المدربين".

وأوضحت أنه "سيتم إخطار العائلات بحالة ذويهم في أقرب وقت ممكن، وتقديم الدعم اللازم لهم ولجميع المتأثرين بهذا الحادث المأساوي".

كما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.