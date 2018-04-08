منتخب تركيا للجودو يحصد 11 ميدالية ببطولة كأس النجوم الأوروبي

حصد المنتخب التركي للجودو، 11 ميدالية، في بطولة "كأس نجوم الجودو الأوروبي" التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد التركي للجودو، الأحد، أن منتخب بلاده تمكن بالفوز بميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية واحدة، و3 برونزيات، في اليوم الأول من انطلاق البطولة، أمس السبت.

وأضاف أنه في اليوم الثاني والأخير من منافسات البطولة، نجح المنتخب التركي بالفوز بـ 3 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، ليرتفع رصيد ميدالياته إلى 11 ميدالية منها 5 ذهبيات، وفضية، و5 برونزيات، بفئتي الرجال والسيدات.