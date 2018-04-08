ميسي يضرب 5 أرقام بـ" هاتريك" واحد

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، السبت، 5 أرقام بعد نجاحه في تسجيل هاتريك خلال مباراة فريقه أمام ليجانيس والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- عادل ميسي السجل التهديفي للمصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي هذا الموسم بإجمالي 29 هدفًا لكل منهما، وذلك في صراع الحذاء الذهبي.

- بهدف ميسي الأول من ركلة حرة مباشرة، أصبح أول لاعب يسجل 6 ركلات حرة في موسم واحد بـ"الليغا" منذ البرازيلي رونالدينيو في موسم 2006-2007.

- الهاتريك هو رقم 40 في مسيرة ميسي مع الفريق الكتالوني.

- بات ميسي أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مرمى ليجانيس فقط بإجمالي 7 أهداف بفارق ثلاثة أهداف عن الثنائي ألفارو موراتا عندما كان لاعبًا في ريال مدريد والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد.

- بثلاثية ميسي، عادل برشلونة رقم ريال سوسييداد القياسي لعدد المباريات في "الليغا" دون هزيمة برصيد 38 مباراة.