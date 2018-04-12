المنتخب التركي لكرة القدم يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر أبريل

تقدم المنتخب التركي لكرة القدم مركزاً واحداً في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أبريل/ نيسان الجاري.

وحل المنتخب التركي في المركز الـ 37 بـ 714 نقطة.

وحافظ المنتخبان الألماني والبرازيلي على المركزين الأول والثاني على الترتيب. بينما تقدم المنتخب البلجيكي مركزين في التصنيف ليرتقي من المركز الخامس إلى المركز الثالث.

وجاء المنتخب البرتغالي في المركز الرابع تلاه منتخب الأرجنتين.

وحل المنتخب الليبي في المركز الـ 100 والأخير.

ومن المنتظر أن يعلن الفيفا تصنيفه القادم في 17 مايو/ أيار المقبل