منتخبان عربيان في المستوى الأول لقرعة كأس آسيا 2019

أفرز تصنيف قرعة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقررة في 4 أيار/ مايو المقبل في دبي والصادر عن الاتحاد القاري للعبة، اليوم الخميس، عن وجود منتخبين عربيين في المستوى الأول هما الإمارات المضيفة والسعودية.

وصدر تصنيف المنتخبات بحسب التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، وقد جاءت الإمارات المضيفة في المرتبة الأولى للقرعة بحسب نظام البطولة، و"تخوض المباراة الافتتاحية يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2019 على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي" بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الآسيوي.

وبحسب نظام القرعة، فقد جاءت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأول، ومنتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند في الثاني، وذلك بعد تأهلها إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018، كما تم توزيعها بحسب موقعها في التصنيف العالمي.

أما المستوى الثالث فيضم منتخبات قيرغزستان ولبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام. وضم المستوى الرابع كوريا الشمالية والفيليبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان، وهي المنتخبات التي تأهلت من خلال تصفيات كأس آسيا المختتمة أخيراً.

ويشارك في النهائيات 24 منتخبا للمرة الأولى (16 سابقا)، بين 5 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير 2019. ويتأهل إلى دور الـ16 اول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.