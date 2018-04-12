وفد دولي يتفقد أرضروم التركية لتقييم قدرتها على استضافة الأولمبياد الشتوي

يجري وفد اللجنة الأولمبية الدولية، في مايو/ آيار المقبل زيارة تفقدية إلى أرضروم شمال شرقي تركيا، لتفقد إمكانات الولاية في استضافة الألعاب الشتوية والألعاب البارالمية (لذوي الاحتياجات الخاصة) عام 2026.

جاء ذلك بحسب ما قاله والي أرضروم "سيف الدين عزيز أوغلو" في اجتماع تحضيري بخصوص أولمبياد 2026 بمقر الولاية، حيث أشار إلى أن أرضروم استضافت العديد من الفعاليات الرياضية منذ العام 2011 ونظمتها بكل نجاح.

وأضاف عزيز أوغلو، "سيأتي وفد من اللجنة الأولمبية الدولية الشهر المقبل إلى أرضروم، لتفقدها، وإعداد تقريرًا حول قدرة الولاية على استضافة الألعاب الشتوية من عدمه".

وأكد أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل التأكيد أن الولاية مناسبة لاستضافة الألعاب الشتوية، معربًا عن أمله في أن تفوز أرضروم باستضافة الألعاب عام 2026.

وأشار إلى وجود 7 دول مرشحة لاستضافة الألعاب الشتوية، معربًا عن اعتقاده بتقليص عددها إلى دولتين أو ثلاثة، وأكد وجوب أن تكون تركيا من بين تلك الدول الثلاثة التي ستتنافس على استضافة الألعاب.

وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان لها، تأكيد سبع دول رغبتها في استضافة دورة الألعاب الشتوية عام 2026، هي تركيا (أرضروم)، والنمسا (جراتس)، وكندا (كالجاري)، وإيطاليا (كورتينا، وتورينو، وميلانو) واليابان (سابورو)، والسويد (ستوكهولم)، وسويسرا (سيون).

وأضاف البيان أن الدول السبع استوفت الشروط الخاصة بالترشح قبل آخر موعد لتسليم ملفات الترشح في 31 مارس/ آذار الماضي.

وتحاول مدينة أرضروم التركية استضافة الأولمبياد الشتوية للمرة الأولى في تاريخها.

وتحسم اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة بحق الاستضافة خلال اجتماع الجمعية العمومية لها في سبتمبر/ أيلول 2019.

وتقام دورة الألعاب الشتوية القادمة عام 2022 في العاصمة الصينية بكين.