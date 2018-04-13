المصري النني أفضل لاعب في إياب ربع نهائي "يوروبا ليغ"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، فوز المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي بجائزة الأفضل في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن النني توّج بالجائزة، بعد حصوله على 84 % من أصوات الجماهير.

وتفوق النني على 3 لاعبين، وهم الفرنسي ديميتري باييه، نجم مارسيليا (10 %)، والمالي أمادو هايدارا، لاعب ريد بول سالسبورغ النمساوي (4 %)، والسلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني (2 %).

وأسفرت قرعة المربع الذهبي للبطولة في وقت سابق اليوم عن مواجهة أرسنال لنظيره أتليتكو مدريد، فيما سيلعب مارسيليا مع ريد بول سالسبورغ.