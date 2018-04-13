الهلال يحطم الأرقام في موسم 2017-2018 للدوري السعودي

مع ختام بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مساء الخميس، خرجت المسابقة بالعديد من الأرقام والإحصائيات الجديدة، التي توّج فيها الهلال باللقب ولاعبوه على عرش أغلبها.

وحطم الهلال العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، أهمها تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي، وكونه الأكثر تتويجًا بإجمالي 15 لقبًا، كما أنه الأكثر تتويجًا بدوري المحترفين في أربع مناسبات منذ انطلاقته في موسم 2008-2009.

وضرب أسامة هوساوي لاعب الهلال رقمًا قياسيًا خاصًا ليكون أكثر من توّج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في خمس مناسبات.

كما أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ الهلال التي يحقق فيها اللقب في موسمين متتالين الأولى كانت في موسمي 2009-2010 و2010-2011، وهو ما لم يحققه أي نادي آخر في المسابقة.

وأصبح الهلال أكثر نادي سعودي تحقيقًا للبطولات على مدى التاريخ بوصوله للبطولة السابعة والخمسين.

وكان للسوري عمر خربين نجم الهلال دور كبير في حسم اللقاء الأخير للمسابقة بتسجيله (هاتريك) أمام الفتح، ليكرر ما فعله في الجولة الأخيرة للموسم الماضي أمام النصر.

وحصل التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء على جائزة هداف المسابقة بإجمالي 13 هدفًا، متفوقًا على الثنائي السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة والبرازيلي جورج بيريرا دا سيلفا لاعب الباطن ولكل منهما 11 هدفًا، وتمكن السوري جهاد الحسين لاعب التعاون من اقتناص لقب أفضل صانع للأهداف بتسعة تمريرات حاسمة.

كما كان لأهلي جدة (الوصيف) نصيب في الأرقام القياسية لهذا الموسم، بعد أن وصل عدد جماهير على أرضه 216 ألفًا و456، بمتوسط 16 ألفًا و650 في المباراة الواحدة.