صلاح في مواجهة أوندر بنصف نهائي أبطال أوروبا

أسفرت قرعة المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن قمة ساخنة بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي.

أما المواجهة الثانية في المربع الذهبي للبطولة فإنها ستجمع بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

ويستضيف ليفربول نظيره روما على ملعب "أنفيلد" يوم 25 إبريل/ نيسان الجاري، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب "الأولمبيكو" يوم 1 مايو/ أيار المقبل.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دوري الأبطال في موسم 2001-2002 بمرحلة المجموعات، حيث تعادلا سلبيًا في إيطاليا، قبل أن يفوز ليفربول على ملعبه بهدفين دون رد.

ويعقد جماهير ليفربول آمالاً واسعة على نجم الفريق، المصري محمد صلاح، بينما يتنظر جماهير روما الإيطالي من التركي جنكيز أوندر مواصلة تألقه للمساهمة في فوز فريقه.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي، يستضيف الفريق البافاري على ملعبه ووسط جمهوره "أليانز أرينا" نظيره الريال في لقاء الذهاب يوم 24 إبريل/ نيسان الجاري، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" يوم 2 مايو/ أيار المقبل.

وسيكون اللقاء ثأريًا من جانب البافاري الذي سيحاول الإطاحة بالملكي بعدما سبق أن حقق الريال في ربع نهائي النسخة الماضية الفوز على البايرن ذهابًا وإيابًا بهدفين لهدف وأربعة أهداف لهدفين.

كما سيكون اللقاء بمثابة نصف نهائي مكرر لنسخة عام 2014 عندما فاز الريال ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف ورباعية نظيفة.

يذكر أن الملعب الأولمبي في مدينة كييف الأوكرانية سيحتضن المباراة النهائية في 26 مايو/ أيار المقبل.