الهلال يستعيد "ابنه".. الجابر يقود مهمة "صعبة" في رئاسة الزعيم

بعد موسم من الاضطرابات والنجاحات، استعاد نادي الهلال بطل الدوري السعودي لكرة القدم، "ابنه" ونجمه التاريخي سامي الجابر، ليوكل إليه مهمة "صعبة" في رئاسة أحد أكثر الأندية السعودية شعبية وتتويجاً بالألقاب.

وشهدت ليلة "عودة" الجابر خروج نجم كبير آخر من صفوف الهلال هو قائده ياسر القحطاني (35 عاما) الذي أعلن اعتزاله اللعب بعدما ساهم في قيادة النادي هذا الموسم الى لقبه الثاني تواليا في الدوري السعودي.

وبموجب قرار لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أعلن ليل الجمعة السبت، عن خلافة الجابر (45 عاما) للأمير نواف بن سعد.

وأوردت الهيئة في بيان ان آل الشيخ قبل استقالة بن سعد وكلف "الاستاذ سامي بن عبدالله الجابر برئاسة النادي لمدة موسم رياضي واحد".

وبعد الاعلان، توجه الجابر عبر حسابه على "تويتر" بالشكر الى آل الشيخ "على تكليفي برئاسة نادي الهلال، وكلي ثقة بدعم ومساندة أعضاء الشرف وجماهير الزعيم العزيزة في قلبي، وأنا ابن النادي وسأبقى خادما له".

أضاف: "هذا القرار تكليف قبل ان يكون تشريف فالمهمة صعبة. وقد خدمت الهلال لاعبا وإداريا واليوم أعتز بخدمته رئيسا. أنا لا شيء دون جمهور الزعيم العظيم الذي أتطلع لوقوفه مع النادي وأعد عشاقه بالمزيد من البطولات والانجازات".

ونشر آل الشيخ مقطعا مصورا قصيرا له برفقة الجابر، قال له خلاله "كنت نجما في الملعب وأتوقع ان تصير نجما في نادي الهلال ورئاسة نادي الهلال. نبي (نريد) العالمية يا سامي"، ليرد الأخير "باذن الله ان شاء الله".

ويعد الجابر من أبرز النجوم التاريخيين للكرة السعودية والهلال حيث نشأ وأمضى كامل مسيرته منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى 2007، باستثناء تجربة إعارة قصيرة مع وولفرهامبتون الانكليزي.

وبحسب الموقع الالكتروني الخاص به، أحرز اللاعب مع الهلال سلسلة ألقاب محلية وقارية، أبرزها الدوري المحلي 5 مرات، وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات، وكأس ولي العهد 5 مرات، وكأس الاندية العربية الأبطال مرتين، وكأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس مرتين.