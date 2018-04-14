خفافيش فالنسيا تسقط في شباك برشلونة ليحافظ على صدارة الليغا

اصطاد فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفه فالنسيا الملقب بـ"الخفافيش" وتغلب عليه بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أحكم لاعبو برشلونة سيطرتهم على مجريات الشوط الأول منذ بدايتها، حتى تمكن الأورغوياني لويس سواريز من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 15.

وفشلت جميع محاولات فالنسيا في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تغيرت الأمور كثيرًا حيث أحكم لاعبو فالنسيا قبضتهم على ملعب المباراة، لكن جاءت الدقيقة 51 ليضيف الفرنسي صامويل أومتيتي الهدف الثاني لبرشلونة.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لأومتيتي في "الليغا" منذ هدفه أمام سيلتا فيغو في مارس/ أذار 2017.

وتألق حارس فالنسيا ودافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول هدف في مرماه، بعدما أضاع أندريس انييستا والأرجنتيني ليونيل ميسي وسواريز أكثر من فرصة للتسجيل.

وجاءت الدقيقة 87 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفالنسيا نفذها دانيال باريخو في المرمى محرزًا الهدف الأول لفريقه.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة في المركز الثالث.

وبفوز اليوم، بات برشلونة أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يصل لـ 39 مباراة دون هزيمة، محطمًا رقم نادي ريال سوسيداد والذي حققه ما بين عامي 1979 و 1980.