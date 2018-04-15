سيتي يبتسم مجدداً بعد أسبوع مؤلم وصلاح يضع هدفه الـ 40

ابتسم مانشستر سيتي ومدربه الإسباني، جوسيب غوارديولا، مجدداً، بعد أسبوع عصيب محلياً وأوروبياً، فعاد إلى درب الانتصارات بفوز سهل على مضيفه توتنهام الرابع 3-1، في حين حصن المهاجم المصري محمد صلاح بهدفه الـ 40 هذا الموسم ليفربول في المركز الثالث، السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة الى 87 نقطة، موسعا الفارق مع جاره مانشستر يونايتد الى 16 نقطة، وهو سيضمن احراز اللقب في حال خسارة الاخير امام وست بروميتش البيون الاحد، ولكن الفوز سيكون كافيا له في المرحلة المقبلة في مطلق الاحوال لضمان اللقب.

وكانت الفرصة سانحة امام سيتي للتتويج الاسبوع الماضي على ارضه امام يونايتد بالتحديد، فتقدم 2-صفر قبل ان يخرج خاسرا 2-3.

وجاءت الخسارة امام يونايتد بين هزيمتين مدويتين لسيتي امام ليفربول صفر-3 و1-2 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي كان يسعى الى الذهاب بعيدا فيها.

بدا سيتي أمس في مستواه المعهود وتقدم في الدقيقة 22 حين ارسل البلجيكي فنسان كومباني كرة بعيدة الى البرازيلي غابرييل جيزوس خلف المدافعين فتابعها لحظة دخول المنطقة في الشباك.

واضاف سيتي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء احتسبت اثر عرقة الحارس الفرنسي هوغو لوريس لرحيم سترلينغ فترجمها الالماني ايكالي غوندوغان واضعا الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص توتنهام الفارق قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق عبر الدنماركي كريستيان اريكسن، لكن سيتي تجنب تكرار سيناريو مباراته امام مانشستر يونايتد فحسم المباراة بتسجيل الهدف الثالث عبر رحيم سترلينغ في الدقيقة 72.

صلاح يواصل التألق

من جهته، قاد صلاح ليفربول الى الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، ليعزز مركزه الثالث رافعا رصيده الى 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر يونايتد.

وتابع محمد صلاح هوايته في التسجيل ومنح فريقه الهدف الثاني في الدقيقة 69 اثر متابعة رأسية، بعد ان كان السنغالي ساديو ماني افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، ثم اضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الثالث في الدقيقة الاخيرة.

ورفع صلاح رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 30 هدفا، بفارق خمسة اهداف امام هاري كاين مهاجم توتنهام، ليصبح اول افريقي يسجل 30 هدفا في البطولة في موسم واحد، علما بأنه سجل 40 هدفا لفريقه هذا الموسم في 45 مباراة في جميع المسابقات.

وبات صلاح ايضا اول لاعب يسجل 40 هدفا لليفربول منذ الويلزي ايان راش (صاحب 47 هدفا في موسم 1983-1984).