غلاطة سراي يعتلي قمة الدوري التركي بتغلبه على باشاك شهير

اجتاز فريق غلاطة سراي، اليوم الأحد، ضيفه باشاك شهير وتغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة التاسعة والعشرين للدوري التركي لكرة القدم.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 60 تمكن البرازيلي ماريانو فيريرا من إحراز الهدف الأول لغلاطة سراي.

وفي ظل المحاولات من جانب لاعبي باشاك شهير لإدراك التعادل، أضاف غلاطة سراي الهدف الثاني في الدقيقة 90 عبر التوغولي إيمانويل إديبايور بالخطأ في مرماه.

بذلك، رفع غلاطة سراي رصيده إلى 60 نقطة ليستعيد قمة الدوري التركي بفارق نقطة عن بشيكطاش وباشاك شهير.