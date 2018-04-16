هدف صلاح يتربع على عرش أهداف ربع نهائي أبطال أوروبا

فاز هدف المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، والذي سجله في مرمى مواطنه مانشستر سيتي، بأفضل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، نال هدف صلاح على نسبة 39% من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في الاستفتاء الذي أجراه موقع "يويفا" الالكتروني.

وتفوق هدف صلاح الذي أحرزه في إياب ربع النهائي على هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني في مباراة يوفينتوس الإيطالي الذي جاء من مقصية خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الملكي بثلاثية نظيفة حيث حصل على نسبة 30%.

وجاء في المرتبة الثالثة هدف أوكسلاد تشامبرلين لاعب ليفربول في ذهاب ربع النهائي والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة الذي حصل على نسبة 14%.

واحتل المرتبة الرابعة الهدف الأول للكرواتي ماريو ماندجوكيتش في شباك الريال بإياب ربع النهائي والتي بفوز فريقه يوفينتوس بثلاثة أهداف لهدف بنسبة 10%.

وأخيرًا هدف الأورغوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني في الفوز ذهابًا بأربعة أهداف لهدف على روما الإيطالي بنسبة 8%.