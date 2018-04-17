بايرن إلى نهائي كأس ألمانيا بعد إلحاقه هزيمة مدوية بليفركوزن

بلغ بايرن ميونيخ نهائي مسابقة كأس المانيا في كرة القدم للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، وذلك بفوزه الكاسح على مضيفه باير ليفركوزن 6-2 الثلاثاء في نصف النهائي على ملعب "باي ارينا".

وأصبح النادي البافاري على بعد 90 دقيقة من إحراز الثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعدما ضمن ايضا احرازه لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي.

ويمني بايرن النفس بتكرار سيناريو عام 2013 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.

وسجل أهداف بايرن الذي يستعد لاستضافة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الاربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الإسباني خافي مارتينيز (3) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (9) وتوماس مولر (52 و64 و78) والإسباني تياغو الكانتارا (61)، فيما كان هدفا ليفركوزن من نصيب لارس بندنر (16) والجامايكي ليون بايلي (72).

ويلتقي بايرن في النهائي المقرر في 19 ايار/مايو على الملعب الاولمبي في برلين، مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين شالكه واينتراخت فرانكفورت.