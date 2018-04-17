نيمار يعلن أنه لن يعود إلى الملاعب قبل 17 مايو القادم

قال نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار، الثلاثاء، إنه سيخضع لفحص جديد في 17 أيار/ مايو المقبل لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في قدمه اليمنى في آذار/ مارس.

وقال نيمار في حدث ترويجي في ساو باولو: "الفحص الأخير سيكون في 17 أيار/ مايو. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب"، فيما يبدو وكأنه يستبعد ضمنا العودة إلى صفوف النادي الباريسي قبل نهاية الموسم.

وسيخوض باريس سان جرمان مباراته الأخيرة هذا الموسم في 19 أيار/ مايو في كاين. ومن المرجح ألا يخاطر البرازيلي تفاديا لانتكاسة جديدة قبل نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ في 14 حزيران/ يونيو.