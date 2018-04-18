غلاطة سراي يودع كأس تركيا بعد خسارة مفاجئة على أرضه

في مفاجئة من العيار الثقيل ودّع فريق غلاطة سراي، اليوم الأربعاء، بطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وخسر غلاطة سراي على أرضه ووسط جمهوره من مضيفه بلدية أكهيصار سبور بهدفين دون رد في إياب المربع الذهبي للبطولة المحلية.

وجاء خروج غلاطة سراي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين مقابل هدف.

بدأت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الرابعة بإحراز أكهيصار سبور الهدف الأول عبر الأوكراني يفين سيليزنيوف.

وفي الوقت الذي بحث فيه غلاطة سراي عن التعادل، أضاف سيليزنيوف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ 35.

وفشلت جميع محاولات غلاطة سراي في تسجيل هدف خلال شوط المباراة الثاني، ليخسر على ملعبه ويودّع البطولة.

بذلك، ينتظر بلدية أكهيصار سبور في النهائي الفائز من لقاء غد الخميس بين فريقي فنربهتشه وبشيكطاش.